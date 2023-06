Jimmy Lozano sobre el Tri previo a la Copa Oro: 'Quiero ver a un equipo protagonista'

Ilusionado con la oportunidad y el plantel que hay en el Tri. El nuevo estratega de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, destacó que a varios jugadores que hoy están concentrados para encarar la Copa Oro los conoce y que la otra mitad sabe lo que es jugar una Copa del Mundo por ello, no negó ser uno de los equipos obligados a ganar el tradicional torneo de la Concacaf.

“El plantel es bueno, afortunadamente conozco a muchos y los que no casi todos han estado en un Mundial, es un equipo favorito en el torneo y el compromiso siempre será dar lo mejor de los jugadores y quiero ver un equipo protagonista y eso lo iremos logrando con el pasar de los resultados”, declaró Lozano Espín.

“Lo encontré bien, el grupo se ha soltado, los vi fuertes, se conocen desde hace mucho. El vestidor está bien, no todos estaban conformes, pero tampoco era tan grave y los veo contentos con sed de revancha”, añadió.

Es consciente que al ocupar el banquillo del técnico nacional se abre una puerta grande a la crítica a la cual está abierto pues sabe que las mejoras en el Tricolor tienen que ser inmediatos a pesar de no haber tenido tanto tiempo para trabajar.

“Al final yo decidí tomar la oportunidad y cuando estas aquí te van a criticar y no se me hace injusto, pero estoy aquí con ilusión y optimismo. Son pocos días y hay que sacar rendimiento y hay que priorizar los objetivos porque no hay tanto tiempo”, finalizó Jaime Lozano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉ-PIERRE GIGNAC REVELA LA PECULIAR FORMA DE CÓMO APRENDIÓ A HABLAR ESPAÑOL