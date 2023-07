Luis Fernando Tena fue captado cantando el Himno Nacional de Guatemala y las redes explotan

Luis Fernando Tena se ha ganado el respeto de todo Guatemala, pues más allá de los resultados en la Copa Oro, el entrenador mexicano tuvo un gesto único antes del encuentro contra Canadá en el Shell Energy Stadium de Houston.

El estratega fue captado cantando el Himno Nacional guatemalteco durante los momentos previos al partido. Esta acción llenó de emoción a Tena, quien valoró el resultado positivo obtenido por su equipo.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el 'Flaco' Tena compartió sus sentimientos sobre lo que significó ese momento, pues Aunque no es guatemalteco, el entrenador expresó su emoción y la piel se le puso de gallina al ver la fervorosa interpretación del himno por parte de los jugadores.

¡TENA NO SE PUDO RESISTIR!

¡SE GANÓ EL RESPETO DE LOS CHAPINES! Él técnico mexicano Luis Fernando Tena cantó el Himno Nacional junto a los jugadores y la afición guatemalteca que hizo vibrar el Shell Energy Stadium de Houston. #Marca502 #SeleMayor #GoldCup2023 pic.twitter.com/RqvH0lqxfB — Marca502 (@Marca502_) July 2, 2023

"El Himno Nacional fue algo extraordinario. No soy guatemalteco, pero igual me emociono y se me enchina la piel de ver la emoción al cantar su himno. Los jugadores respondieron con un buen partido y le devolvieron a los aficionados las emociones", mencionó Tena en la conferencia de prensa.

En la tabla de posiciones, Guatemala ocupa actualmente el segundo lugar del Grupo D con cuatro puntos, aunque con una diferencia de goles menor que Guadalupe, que se ha colocado en el primer puesto tras una contundente victoria sobre Cuba, la selección que cierra el grupo. Canadá, por su parte, se encuentra en una situación complicada y necesita vencer a Cuba si desea avanzar a la siguiente fase del torneo.

