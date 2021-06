Kroos: 'Francia es favorita, pero también decían que éramos favoritos en Rusia 2018'

@ToniKroos über #FRAGER : "Wir brauchen uns überhaupt nicht verstecken. Wir haben große Qualität im Kader, Frankreich ebenso. Dann gucken wir, was am Ende rauskommt. Wer vorher Favorit ist, ist für uns gar nicht so interessant."#DFBPK #EURO2020 #GER #Kroos #DieMannschaft pic.twitter.com/z6dFkpaDhx

— Die Mannschaft (@DFB_Team) June 11, 2021