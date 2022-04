Al-Khelaifi: 'La gente se está muriendo en Ucrania ¿y nos peleamos por la Superliga?'

Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Germain, se mostró molesto al saber que la Superliga se está convirtiendo en un tema de discusión en Europa cuando "está muriendo gente" por el conflicto bélico en Ucrania.

"Odio decir Superliga, estás hablando de tres clubes (Real Madrid, Barcelona y Juventus). Saben que no hay posibilidades. El problema es que no tienen estabilidad. No tienen una visión financiera a largo plazo. Siguen hablando de su contrato legal. Lo que olvidan es que el futbol es un contrato social, no es un contrato legal, están agitando una hoja de papel. ¿La gente se está muriendo en Ucrania y no tiene dónde dormir, y nos estamos peleando por la Superliga?", declaró en una entrevista a la BBC recogida por Europa Press.

Asimismo, el dirigente del conjunto francés mencionó que: "Florentino Pérez me habló en el partido de Champions y me dijo: 'tenemos que llegar a un punto en el que podamos hablar contigo'. Fui muy duro con él, le dije que estaba feliz de hablar, pero si iba a hacer cosas a mis espaldas, no estoy interesado".

Al-Khelaifi fue contundente al asegurar que rechazó la oportunidad de integrarse y formar parte de la competición el año pasado, sin embargo, destacó lo atractivo que será ver a los grandes equipos jugando entre sí con más regularidad.

"Quiero jugar esos partidos, los grandes partidos, por supuesto que sí. Sé lo que quiere el público. Pero no podemos decir 'eres un club pequeño, estás fuera'. Tiene que ser un sistema abierto, bajo el órgano de gobierno, donde haya respeto por todos.

"Podría haber cogido el cheque (de la Superliga) de 400 millones. Me invitaron. Luego, cuando dije que no, dijeron que no me invitaron, eso los resume", añadió.

