Álvaro Morata responde a sus críticos: 'tengo que seguir para delante, como he hecho siempre'

El delantero español Álvaro Morata rompió el silencio luego de fallar un penal decisivo en la final de la UEFA Nations League, donde España cayó ante Portugal. El actual atacante del Galatasaray confesó que, a pesar de su error, las críticas ya no lo afectan y sólo se enfoca en levantarse.

Morata asumió la responsabilidad del error al confesar, “Jodidísimo. Cualquier cosa que te diga es mentira… sé que a mucha gente le ha fastidiado. Yo soy el primero al que le fastidia que España no gane”, sin embargo, aseguró que ya piensa en dejar la situación atrás y enfocarse en lo que sigue.

Falló un penal decisivo | AP

El delantero reconoció que en etapas anteriores de su carrera probablemente se habría escondido, pero hoy su enfoque es distinto. “La vida sigue y yo tengo que seguir para delante, como he hecho siempre”, expresó Morata, reafirmando su resiliencia personal y profesional.

También reflexionó sobre la presión que implica representar a la selección y lo difícil que es lidiar con el fracaso. “Me martirizo, lo paso mal, pero no puedo dejar de vivir. No todo en la vida es fútbol”, confesó. “Muchas veces me imagino la carrera del penalti. Son diez segundos con una diferencia muy grande, de estar celebrando en el córner o estar así. No puedo hacer nada”.

Considera que se va a levantar | AP

Cambió su penal

Sobre la ejecución del penalti, Morata explicó que en el momento decisivo cambió su decisión sobre donde cobrarlo y eso terminó costándole, “Tenía claro dónde lo iba a tirar, pero cuando fui hacia el balón cambié de opinión. Es una parte del juego. Entré diez minutos pensando que iba a marcar el gol de la victoria”, finalizó

Decidió cambiar su penal | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Morata recibe amenaza de muerte tras Final ante Portugal; esposa ventila mensaje de ataque