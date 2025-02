Ancelotti lanzó dardo a LaLiga previo a su duelo ante el City en Champions

Más tranquilo. En rueda de prensa previo al partido de Vuelta de los Playoffs de la Champions ante el Manchester City, el técnico del Real Madrid, Ancelotti, fue muy claro sobre el arbitraje en esta competición.

Al ser cuestionado sobre si se siente más tranquilo con los silbantes que hay en Champions, Carleto contestó: “Sí”. Esto, en referencia a toda la polémica que se ha envuelto el arbitraje en los partidos del Real Madrid en LaLiga.

AP

Después, Carlo aseguró que en el torneo continental pitan los mejores árbitros de Europa y que hay más calidad, por lo cual está relajado.

“En Europa hay mucho menos polémica, en este sentido, hay muchas menos intervenciones del VAR, el VAR solo interviene cuando es necesario, hay que tener en cuenta que habitualmente en la Champions pitan los mejores árbitros de cada país, entonces la calidad es muy alta en este sentido” declaró.

AP

Sin exceso de confianza

A pesar de que el Real Madrid sacó un resultado positivo en la Ida de los Playoffs ante el City, Ancelotti no peca de confianza y asegura que el City tiene posibilidades también de ganar el juego de Vuelta.

“La verdad es que Guardiola no piensa que tengan un 1% de posibilidades de ganar. Tiene más. Nosotros no pensamos que tengamos el 99%, solo una pequeña ventaja que queremos aprovechar planteando el mismo partido de la ida”, comentó, y dijo que se lo preguntaría antes de empezar el encuentro. No da por cerrada la eliminatoria, augura un “partido entretenido, complicado y difícil que hay que preparar bien. Todo se decidirá en 90 minutos”, sentenció.

AP

