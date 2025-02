Jorge Valdano desaprueba quejas del Real Madrid hacia el arbitraje: "Hay que quitarles excusas"

Jorge Valdano, exfutbolista del Real Madrid, ha expresado su descontento por las recientes quejas del equipo merengue sobre el arbitraje en los partidos de LaLiga.

En una entrevista con Claro Sports, Valdano aseguró que el cuadro blanco no tiene porque irse en contra de los silbantes, al contrario, debe quitarse esas ‘excusas’.

CAPTURA DE PANTALLA: X

"Los eventos arbitrales necesitan un contexto y todo esto, queramos o no, tiene que ver con el Caso Negreira que ha dejado un reguero de sospechas que todavía no se ha despejado de parte de la federación, de LaLiga ni por parte del Real Madrid que ha pasado de puntillas por el caso", señaló.

"El Real Madrid vivió una experiencia parecida en Valencia donde no solo remontó, sino que quiso remontar y ahí está la diferencia. En Pamplona no consiguió ganar, pero sí jugó para ganar", destacó.

"A los jugadores hay que quitarles las excusas, no dárselas. Da la sensación que todo lo que no sea ganar tiene un responsable que no es el equipo y no me parece que sea lo más saludable para un club", sentenció.

AP

Derrota polémica vs Osasuna

Cabe señalar que en los últimos partidos del cuadro español se ha desatado la polémica tras las jugadas marcadas en contra de los merengues por los árbitros, el ejemplo más reciente fue el penalti en favor del Osasuna con el cual derrotó al equipo dirigido por Ancelotti.

MEXSPORT

