Ancelotti no piensa en Brasil aún y se enfoca en Real Madrid: "Quiero acabar bien"

Carlo Ancelotti quiere mantenerse completamente enfocado en su trabajo con Real Madrid antes de asumir el cargo de técnico de la Selección de Brasil en dos semanas.

La Verdeamarela anunció el lunes a Ancelotti como su nuevo entrenador el lunes, pero el italiano de 65 años no se pronunció sobre el nombramiento hasta que se le preguntó al respecto en una conferencia de prensa el martes, en la previa del próximo partido del Madrid en la Liga española contra Mallorca el miércoles.

“Desde el 26 (de mayo) voy a ser el entrenador de Brasil y es un reto muy importante, pero quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí", señaló Ancelotti.

Ancelotti se marcha a dirigir a la Selección de Brasil | AP

“Si hoy no tuviera la rueda de prensa sería fantástico, pero hay cosas que no puedo explicar ahora porque estoy en el Madrid y quiero respetar esta camiseta. La quiero respetar hasta el último día”, añadió.

Da el visto bueno para Xabi Alonso

Se espera ampliamente que Xabi Alonso, exjugador del Madrid, asuma el cargo de entrenador después de confirmar que dejará el Bayer Leverkusen, pero el club español aún no ha anunciado al sucesor de Ancelotti.

“Le tengo mucho cariño. No tengo ningún consejo, porque tiene todas las herramientas para ser un gran entrenador en el futuro”, comentó Ancelotti.

Alonso suena como sustituto de Ancelotti | AP

Ancelotti, sin arrepentimientos con Real Madrid

El estratega italiano reiteró que se marcha porque su ciclo terminó, pero destacó que se va sin arrepentimiento y con mucho cariño por el equipo. "Estas son las cosas de la vida, no podía ser el entrenador del Real Madrid toda la vida. El club necesita un nuevo impulso, que puede ser. Y no hago un drama de esto".

"Nunca pensé que podría entrenar al Real Madrid durante seis años. No me puedo arrepentir de nada. La pasé fantástico aquí y quiero hacerlo los 15 días que me quedo. Saqué lo máximo que podía sacar, empezando por mí. Y los títulos hablan por sí solos", finalizó.

Ancelotti se va sin arrepenimiento | AP