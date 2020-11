Andrej Kramaric, la sorpresa en Alemania que pelea por el goleo con Lewandowski

Ha marcado más de la mitad de los goles del Hoffenheim, tiene un valor de mercado modesto y sin embargo está siendo una de las sorpresas ofensivas en el inicio de la Bundesliga.

Andrej Kramaric tiene seis goles de los 10 que suma su equipo en el futbol alemán, y está peleando contra Robert Lewandowski en la tabla de máximos anotadores, lo cual no es poca cosa.

Su pasión por el futbol fue superando poco a poco la de los libros, razón por la cual Josip Kramaric, padre del delantero, decidió que dejara la escuela para inscribirlo en una academia de futbol. “Un día, papá me metió en el automóvil y no me dijo a dónde íbamos”, aseguró el delantero en una entrevista en su país. Sin embargo, en el Dinamo de Zagreb lo rechazaron al inicio por ser demasiado bajo, según contó el mismo jugador, aunque tras diversas pláticas, al final terminaron recibiéndolo.

Si bien no es el más técnico de los jugadores, el croata marcó 450 tantos con el equipo juvenil del Dinamo, aunque nunca pudo debutar ahí, y fue en el Rijeka donde explotó de manera profesional, lo que lo llevó a fichar por el Leicester y de ahí pasar a la Bundesliga.

De 29 años y Subcampeón del Mundo en 2018 con Croacia, no es el típico centro delantero de área, no es el '9' que sólo define, pues un jugador capaz de votarse, de jugar por las bandas. Incluso, su estilo de juego es comparado con el del histórico Davor Suker.

“Todo el mundo me compara con él porque he marcado muchos goles y ambos definimos con frialdad. También porque ambos llevamos la camiseta número nueve en Croacia. Él ha sido uno de los mejores delanteros de la historia. Ojalá algún día pueda hacer lo que hizo él”, aclaró el futbolista del Hoffenheim durante la pasada Copa del Mundo.

En lo personal, además, la prensa croata asegura que es un chico de bajo perfil, que, como cosa curiosa, está casado con Freundin, su novia de la infancia.

