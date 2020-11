Gardiola critica: 'Ahora ya no hay tiempo ni para entrenar; los DT ya no existen'

Pep Guardiola, estratega del Manchester City, conocido por desempeñar un futbol de toque en el cual es indispensable la práctica, criticó el actual sistema de competición que tiene a su equipo jugando cada tres o cuatro días en hasta cuarto competiciones distintas.

El estratega español indicó que no existen ya los entrenadores hoy en día, pues se han convertido en gestionadores de equipo en busca de que sus jugadores no caigan lesionados debido al cúmulo de enfrentamientos en la temporada.

"Ya no hay tiempo para poder entrenar. Sólo es recuperación y partido y que no hay tiempo para poder mejorar al equipo. Es sobrevivir. Nuestro trabajo de entrenador ahora es de oficina, que no se lesionen (los jugadores) y nada más", dijo Pep al término del Manchester City 3-0 Olympiacos de Champions League.

"Los entrenadores hoy ya no existen. Son gerentes de jugadores que no se hagan daño. Hay muy poco tiempo, no hay nada que hacer... Y todo es prepartido y recuperación, prepartido y recuperación y así es muy difícil poder hacer cosas para que el equipo pueda mejorar", añadió el mandamás citizen.

