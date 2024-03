Andrés Guardado sobre la carrera de Diego Lainez en Europa: 'A nivel mental le costó'

Andrés Guardado se sinceró sobre la carrera de Diego Lainez en Europa. El histórico futbolista mexicano aseguró que su compatriota no logró mantener la mentalidad necesaria para poderse mantener en el viejo continente.

En entrevista para David Faitelson en el nuevo programa de TUDN, Faitelson Sin Censura, Guardado confesó que el ‘fracaso’ de Lainez con el Real Betis, se debió a que le costó mantenerse mentalmente preparado para jugar en Europa.

“No me gustaría utilizar la palabra fracaso porque se asusta a la gente. A Diego le tengo mucho cariño y es como un hermano menor para mí, pero hablando objetivamente pues al final la situación y los hechos están ahí. A nivel mental cuando empezó a jugar, era como decir ‘ya estoy’ y no, no estás porque luego viene otro chavo. El mantener ese nivel de competencia alto fue lo que más le costó a él, de todos los días”, reveló Guardado sobre su compatriota.

Sobre el regreso de muchos jugadores aztecas al futbol mexicano, como fue el caso de Lainez, Marcelo Flores, Tecatito Corona, entre otros, el volante aseguró que se debe al dinero que algunos equipos ofrecen.

“Nosotros tenemos esa fortuna. Es algo bueno como algo malo, depende de cómo lo veas. Los mexicanos desgraciada o afortunadamente tenemos el escape de México que dices ‘me va a recibir y voy a ganar buen dinero’”, finalizó el mexicano.

