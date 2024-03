Johan Vásquez sobre su paso con el Genoa: 'Si por mi fuera, me retiro acá'

Contento en Italia. Johan Vásquez sigue siendo titular indiscutible con el Genoa y ahora tras firmar su extensión de contrato, el defensor mexicano aseguró que le gustaría mantenerse con el club hasta que termine su carrera.

En entrevista para Fox Sports, el central de la Selección Mexicana habló sobre su experiencia en el futbol europeo, reconociendo que ha mejorado mucho en los últimos tres años al punto que ha tenido su mejor nivel en la presente campaña.

“En todos los ámbitos ha sido mi mejor temporada. El primer año es difícil, pero hoy creo que he agarrado mucha experiencia… Para mi es un sueño estar acá. El equipo es de mucha tradición, ha ganado campeonatos y ha tenido momentos difíciles. Yo me veo par de años, si por mi fuera, lo firmo ahorita, me podría retirar aquí mismo”, reveló el futbolista.

De la misma manera, el futbolista mexicano habló sobre el compromiso de la Concacaf Nations League ante Panamá. El defensor reveló que están pensando en levantar el título, sin embargo, no se confían ante el equipo centroamericano.

“Es ir paso a paso pensando en Panamá, teniéndole el máximo respeto porque es un país que nos llevó al minuto 90 un cero a cero en la Copa Oro. Tenemos la misión de conectar con la afición y nosotros mismos”.

