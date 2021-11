Andrés Iniesta: 'Me encantaría volver al Barça'

El centrocampista del Vissel Kobe perteneciente a la J1 League, Andrés Iniesta, se sinceró en ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, y confesó que le gustaría regresar al equipo del que fue parte por 16 temporadas, el Barça.

El futbolista llegó al Barcelona en 2002 bajo la dirección del neerlandés Louis van Gaal, quien le dio la oportunidad de estrenarse con los Blaugranas en un partido de Champions contra Brujas.

Pese a tener un lugar "estable" en el conjunto, el jugador prefirió partir a probar suerte en la liga japonesa en 2018 a sus 34 años de edad, consciente de que esta sería la recta final de su carrera futbolística.

“No sé que pasara en el futuro, me encantaría en algún momento de mi vida volver al Barça, no sé en qué faceta. Volver al Barça, a tu casa, poder seguir ayudando de otra manera que no sea jugando me gustaría, pero el futuro no lo sabe nadie”, dijo.

Andrés Iniesta [@andresiniesta8]: "M'encantaria, en algun moment de la meva vida, tornar al Barça" https://t.co/qfXgGltMyw pic.twitter.com/ZBsnjvffg4 — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) November 12, 2021

Iniesta se ánimo a opinar sobre la crisis futbolística por la que pasa el equipo en el que se consagró, anotó que le duele ver el mal momento que se vive en el club porque les guarda cariño.

“Me sabe mal ver al Barça así, desde otra visión más lejana, si las cosas no van bien no es agradable porque ves compañeros que sufren, gente nueva que no encuentra ese momento de resultados, la afición. Cuando sufre algo que tú quieres, te duele”.

Andrés no descartó la opción de prepararse como técnico para seguir haciendo futbol desde otra posición, pero resaltó que desconoce sus planes a futuro y se encarga de pensar sólo en su presente.

"No se en que podría estar preparado. Me gustaría sacarme el carnet de entrenador pero no sé si ejercería. Me gusta pensar en el presente, jugar a futbol y en el futuro ya veremos”, sentenció.

