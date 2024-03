Asociación Uruguaya de Árbitros para la liga por una agresión a un asistente

El gremio de árbitros decidió suspender la actividad en el futbol uruguayo tras una agresión sufrida por un asistente en el Parque Viera, luego del partido entre Racing y Peñarol. La Asociación Uruguaya de Árbitros de Futbol (AUDAF) anunció la medida en un comunicado emitido en la madrugada del domingo.

En el comunicado, la AUDAF expresó que habían decidido “paralizar las actividades en todas sus categorías y disciplinas, quedando en sesión permanente”, como respuesta a los hechos de violencia sucedidos en el Parque Viera. La gremial lamentó profundamente y manifestó su más absoluto repudio por la agresión al árbitro asistente Federico Piccardo.

La directiva de AUDAF sostiene que los hechos de violencia hacia su colectivo no han cesado, incluso han empeorado y se han repetido en el tiempo, lo que hace imposible el normal desempeño de la actividad arbitral. Esta decisión afecta a varios partidos de la quinta fecha del Torneo Apertura en Uruguay.

Los encuentros que quedaron sin jugarse son Rampla Juniors vs Miramar Misiones, Danubio vs Wanderers, Nacional vs Progreso, Cerro vs Cerro Largo, y Deportivo Maldonado vs Defensor Sporting. La suspensión de la actividad es una medida contundente de la gremial arbitral en busca de garantizar la seguridad y el respeto hacia sus miembros en el ambiente futbolístico uruguayo.

