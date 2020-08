Atalanta: Ningún equipo había marcado 98 goles este Siglo en la Serie A

Atalanta concluyó una temporada histórica al conseguir marcar 98 goles en una de las competiciones más defensivas de Europa y de paso meterse entre los 10 equipos que más goles han marcado en una campaña de la Serie A.

El cuadro de Bérgamo, acostumbrado a la parte media baja de la tabla, registró un promedio de goles de 2.5 por partido, superando a equipos como Barcelona, Real Madrid e incluso al Campeón europeo, Liverpool.

La última vez que un club de la Liga italiana había marcado 98 tantos fue en la temporada 1951-52 conseguidos por parte de la Juventus; sin embargo, aún se encuentra lejos de las 125 anotaciones que consiguió el histórico Torino en 1948, aunque en aquella ocasión lo hizo con un par de partidos más.

Giampiero Gasperini ha sido el gran responsable del éxito, entrenador veterano que tomó al equipo desde el 2016 y poco a poco lo ha ido llevando a los primeros lugares de la tabla y a un futbol espectacular.

“Si tuviera que resumir mi filosofía en una frase, sería que no creo y nunca creeré en el concepto de esperar que tu oponente cometa un error. La formación no importa, sino con cuantos jugadores atacas o defiendes”, aseguró Gasperini en entrevista con The Guardian.

Los Neroazzurri ha extendido su poderío ofensivo también a la Champions League, luego de haber marcado ocho veces en la Fase de Grupos y otros ocho en el marcador global de los Octavos de Final frente al Valencia, por lo que ahora buscará mantener la inercia goleadora en su juego frente al PSG.

Su potencial de ataque se vio reflejado entre los 14 jugadores que marcaron gol en la Liga, siendo sus principales artilleros los colombianos Duvan Zapata y Luis Muriel con 18 tantos cada uno, además del esloveno Josip Ilicic que marcó en 15 oportunidades, asistidos en su mayoría por Alejandro Gómez quien puso 16 pases para gol, quien terminó como líder del torneo.

Sin embargo, curiosamente ningún italiano se hizo presente en el marcador en las 38 Jornadas del campeonato.

EQUIPOS MÁS GOLEADORES DE LA SERIE A

1.- Torino 1947-48 (125 goles en 40 partidos)

2.- AC Milan 1949-50 (118 goles en 38 partidos)

3.- AC Milan 1950-51 (107 goles en 38 partidos)

4.- Inter de Milan 1950-51 (107 goles en 38 partidos)

5.- Torino 1946-47 (104 goles en 38 partidos)

6.- Juventus 1950-51 (103 goles en 38 partidos)

7.- Juventus 1949-50 (100 goles en 38 partidos)

8.- Inter de Milan 1949-50 (99 goles en 38 partidos)

9.- Juventus 1951-52 (98 goles en 38 partidos)

10.- Atalanta 2019-20 (98 goles en 38 partidos)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GATTUSO: 'A MESSI SÓLO LO PUEDO PARAR EN SUEÑOS O JUGANDO PLAY'