Atlético de Madrid: Simeone aseguró su permanencia para próxima campaña

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este sábado su continuidad la próxima temporada en el conjunto rojiblanco, al recordar que tiene "un año todavía de contrato" y señalar que "no hay motivos para la pregunta" acerca de su futuro en el club ni "hace falta respuesta" a esa cuestión.

"No hay motivos para la pregunta. Tengo un año todavía de contrato", explicó cuando atendió a los medios de comunicación. "Tengo un año de contrato, así que no hace falta respuesta", había contestado en el mismo sentido cuando fue interrogado al término del encuentro ante el Valladolid a pie de césped por 'Movistar'

"Pero más importante que tu pregunta está el desarrollo de toda esta temporada del equipo y del club, el crecimiento constante que hay en esa transición que pasamos la temporada pasada reflejada este año en algo concreto, que fue poder volver a salir campeón.

"Y recuerdo aquella tarde del Calderón, cuando nos estábamos yendo (del estadio para mudarse al Wanda Metropolitano), que hablaba para la gente diciendo que me iba a quedar porque sentía que el club tenía futuro. No me equivoqué. Que el club crezca enormemente me da una felicidad mucho mas grande que un campeonato", recalcó.

