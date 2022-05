Barcelona: Bayern Múnich ‘complicó’ traspaso de Lewandowski; piden 50 millones

Ha iniciado una nueva novela en Europa. Y es que el Barcelona está cerca del fichaje de Robert Lewandowski para el siguiente torneo, pero ahora el Bayern Múnich ha puesto un costo mínimo de fichaje de 50 millones de euros.

El futbolista polaco ya informó a la directiva de los bávaros su deseo por salir y rechazo la renovación de contrato, de hecho, el representante de Robert, Pini Zhavi, y tiene todo arreglado con el club culé pues lleva tiempo charlando con Joan Laporta del traspaso.

El problema es que los directivos alemanes no quieren poner fácil la salida del polaco, pues quieren quedárselo una temporada más, por lo que han puesto este nuevo precio mínimo de 50 millones de euros.

El equipo de Xavi Hernández tiene planeado desembolsar 40 millones con todo y variables por Lewandowski, cifra que el equipo de Múnich no está interesado en recibir.

El Bayern no piensa reunirse con el Barcelona si la oferta es menor a los 50 millones, además de que no piensan vender a Robert sin tener asegurado a algún delantero, el problema para el conjunto alemán es que ningún delantero central es de su interés por no ser de alto nivel.

Por último, el Barcelona tampoco tiene un Plan B, pues Robert Lewandowski tiene todo lo necesario para ser el ‘killer’ culé.

