Barcelona: Dembélé se convirtió en agente libre tras vencer su contrato

El delantero francés Ousmane Dembélé dejó de ser jugador del FC Barcelona y se convirtió oficialmente en agente libre, lo que no significa todavía que su futuro esté lejos del Camp Nou, pues su ya exequipo es una de las opciones que baraja para firmar un nuevo contrato.

La dirección deportiva de la entidad y el futbolista llevan casi un año negociando la renovación del contrato que expiró cuando el club esperaba recibir una respuesta por parte del agente del delantero, Moussa Sissoko, a la última oferta presentada.

De momento no hay acuerdo entre las partes y, a pesar de las presuntas ofertas que mejoraban la propuesta del Barça, la realidad es que, a 1 de julio de 2022, Dembélé está sin equipo.

El Barça, que busca extremo en un momento de urgencias económicas, no descarta todavía que el internacional galo acepte la oferta de renovación, considerablemente más baja si se compara con su anterior contrato. No obstante, el club no contempla mejorar la propuesta, por lo que ahora todo está en manos del jugador y, sobre todo, su agente, que en las negociaciones ha pedido una suculenta prima de renovación.

En las cinco temporadas de azulgrana, Dembélé ha sufrido 13 lesiones que le han obligado a estar casi 700 días de baja y a perderse cerca de 100 partidos oficiales. O dicho de otra manera: ha jugado 150 partidos en los que ha marcado 32 goles y ha repartido 33 asistencias.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FOX SPORTS: A TRAVÉS DE REDES SOCIALES ANUNCIARON A SU NUEVO 'FICHAJE'