Barcelona: Equipo europeo que más minutos de juego le da a sus juveniles

De la mano de jugadores Sub 21, el Barcelona construye su futuro. De las cinco grandes Ligas (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1), el conjunto blaugrana es el que más participación le da a los jóvenes y esta nueva generación es la que da la cara por el club.

La sangre fresca es apreciada por el Barça, equipo que ha dado cuatro mil 975 minutos a sus jugadores Sub 21, rubro que lidera por encima de clubes como el Bayer Leverkusen con cuatro mil 34 minutos, o el Reims con tres mil 637, incluso el propio Xavi Hernández ha destacado la importancia que tienen sus pupilos más jóvenes.

“Esta generación es incluso mejor que la de Busquets, Pedro etc… si no he puesto más del filial es porque la norma no me lo permite”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

De esta camada los nombres que tienen mayor constancia son Eric García, defensa de 20 años que registra mil 99 minutos, el mediocampista de 17 años Gavi con mil 64 minutos y el zaguero Sergiño Dest, quien con 21 años lleva 882 minutos disputados; detrás de ellos se encuentran otras figuras como Nico González, Abde, Ansu Fati, Yusuf Demir, Pedri, Balde e Ilias Akomach.

Xavi ha logrado hacer una combinación entre experiencia y juventud con veteranos que dan dirección y novatos que hacen la diferencia en el ataque: en esta temporada el Barcelona es el tercer equipo con más goles y asistencias de jugadores Sub 21 con siete en cada rubro, superados sólo por el Reims y el Leverkusen.

“Los veteranos, los que llevan más partidos, son los que han de poner orden y criterio en el campo, ustedes tienen permiso para arriesgar, y más aún cuando estén en bloque alto, ahí tienen que volverse un poco locos y probarlo todo”, explicó el entrenador.

Y quién mejor para encaminar a la cantera blaugrana sino un técnico que vivió en carne propia y desde temprana edad la formación en este club. Ahora, Hernández tiene bajo su manto al potencial futuro del Barça de la que buscará sacar el mayor provecho posible.

"Tenerlo es espectacular (sobre Gavi), por lo que genera. Es el futuro del club, junto con Nico, Eric, Abde. Esta generación es espectacular y tenemos que aprovecharla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KYLIAN MBAPPÉ: ASEGURÓ SU PERMANENCIA EN EL PSG HASTA FINAL DE TEMPORADA