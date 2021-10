Barcelona: Kun Agüero debutaría de manera oficial ante el Valencia

El Barcelona cuenta con arsenal completo para encarar al Valencia, pues a casi cinco meses de haber anunciado el fichaje de Sergio Agüero, el ‘Kun’ estaría por hacer su debut oficial con este club.

Entre su ausencia por lesión y las fechas FIFA, el estreno del argentino con la entidad catalana se había prolongado y ahora tendrá que demostrar que está en buena forma, aunque no juega un duelo oficial a nivel de clubes desde el pasado 23 de mayo, cuando el Manchester City, su exequipo, venció al Everton 5-0, marcador en el que colaboró con un doblete.

El poder disponer de todos sus jugadores, parece dar un aliento de esperanza al técnico Ronald Koeman, quien considera que su equipo puede pelear por conseguir el título, aún en medio de la complicada situación en la que se encuentran al ser novenos de la clasificación y estar a ocho puntos del liderato.

"Con la recuperación de los lesionados, estoy más satisfecho con la plantilla. Siempre hay lesiones, pero tuvimos mala suerte. Se lesionaron casi todos los delanteros, pero ya van regresando y podemos competir para ganar el campeonato", declaró en conferencia.

El Valencia, próximo rival de los culés, tiene la misma urgencia de victoria, ya que se colocan un lugar por encima del Barcelona y no han ganado desde hace cuatro jornadas, pero Koeman está motivado, sabe que cuenta con el respaldo del presidente del club, dejará el pasado a un lado y ahora hará lo posible por mejorar la actualidad de su equipo.

“El presi me ha apoyado y ha dejado las cosas claras. Pero un preparador debe ganar partidos. No quiero hablar más del pasado. Quiero poner energías en sacar el partido hacia delante, no pondré el foco en mis sensaciones. Intento hacer lo máximo para el club”, manifestó el entrenador neerlandés.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MANCHESTER UNITED: CRISTIANO RONALDO DISCUTIÓ CON SOLSKJAER POR SUPLENCIA ANTE EL EVERTON