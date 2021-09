Barcelona: Ronald Koeman acusó a Laporta de filtrar información a la prensa

Ronald Koeman expresó su molestia con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, después de que este filtrara información sobre su renovación con el cuadro Blaugrana.

“Hace dos semanas tuvimos unas conversación sobre un nuevo contrato. Nada de esa conversación salió en la prensa hasta que el presidente lo comentó con ciertos periodistas la semana pasada sobre la situación que atravesaba el club, las finanzas y más cosas.

“Al día siguiente, los medios decían que Koeman podía firmar un nuevo contrato si cumplía tres condiciones. Yo pensaba que esto no podía estar pasando. Salieron cosas que me molestaron porque no demostraban apoyo al entrenador”, declaró Koeman para un medio holandés.

El estratega aseguró que él es quien tiene la última palabra en las decisiones de la alineación, después de que se hablara de que una de las condiciones era poner a jugar a Riqui Puig y Samuel Umtiti, especialemente después de que el francés negociara con la directiva su continuidad.

