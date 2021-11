Barcelona: Xavi Hernández desmintió rumores sobre el retiro de Kun Agüero

Han circulado rumores sobre el posible retiro del futbolista Sergio 'Kun' Agüero, debido a que presentó problemas cardíacos tras jugar contra el Alavés, situación que desmintió el técnico Blaugrana, Xavi Hernández.

"Del 'Kun Agüero' no sé nada, hablé con él el otro día y lo que ha salido no es cierto, no tenemos esta información, estamos hablando con él, lo que intentaremos es que él evolucione de lo que ha tenido y que pueda seguir jugando al futbol, esta es mi información así que no sé de dónde sale.

"Yo hablé con él y está tranquilo, está contento, le dije que fuera viniendo a medida que se vaya encontrando bien pero ya es un tema médico", aseguró.

La información la habría revelado el colaborador de 'Radio MARCA' Gerard Romero, quien aseguró que el jugador argentino pasó por una serie de estudios que le confirmaron su corazón no resistiría el alto rendimiento que exige el deporte.

Se habló de que 'Kun' Agüero daría el anuncio la próxima semana en conferencia de prensa.

