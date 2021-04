Borussia Dortmund vs Manchester City Champions League EN VIVO Cuartos de Final Vuelta

El Manchester City se presentará con ventaja ante el Borussia Dortmund para intentar amarrar su pase a Semifinales en Champions League, oportunidad que se presenta para el conjunto inglés por primera vez en la era de Pep Guardiola.

Desde hace una década, el estratega catalán no ha conquistado de nueva cuenta el título en la Liga de Campeones, incluso desde su estancia en el banquillo del Barcelona en 2011 no ha conseguido instalarse en la fase final de este torneo y ahora fue contundente al considerar que de no avanzar sería un fracaso.

