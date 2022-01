Bundesliga: Robert Lewandowski llegó al gol 300 en el máximo circuito alemán

Robert Lewandowski alcanzó los 300 goles en la Bundesliga, luego de que se lució con un hat-trick en el partido contra el Colonia, que se llevó a cabo el fin de semana pasado en el Estadio Rhein Energie.

El delantero polaco marcó 74 goles con el Borussia Dortmund (2010-14) y lleva 226 con el Bayern Múnich (2014-Actualidad).

Es el segundo máximo goleador en la historia de la Liga de Alemania, solo por detrás de Gerd Müller, quien registró 365 tantos con los Gigantes de Baviera, entre 1965 y 1979.

"Después del partido me enteré de que había marcado 300 goles en la Bundesliga. Así que siempre es mejor recibir esta información después del partido, no antes. Porque no hay que pensar demasiado en esto", mencionó en una entrevista que concedió tras haber ganado el premio The Best.

En la tercera posición se encuentra Klaus Fischer, quien marcó 268 en 545 partidos disputados, entre 1968 y 1988, contando sus apariciones con el TSV 1860, Gelsenkirchen-Schalke, Colonia y VfL Bochum.

Robert Lewandowski también es el segundo máximo goleador en la historia del Bayern Múnich, con 328 tantos, tomando en cuenta todas las competiciones. Es muy difícil, por no decir que imposible, que logre alcanzar los 568 goles que registró Gerd Müller.

¿Por qué es @lewy_official ? Por cosas como las de este vídeo. Y para celebrarlo: ¡20% de descuento en todo su merchandising! https://t.co/Oi9luZ7x5L pic.twitter.com/4XfUE7QrFW — FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 18, 2022

A sus 33 años y gracias a sus destacadas actuaciones se le ha relacionado con el Real Madrid, considerado el mejor equipo del mundo, con 96 títulos oficiales, entre ellos 34 de la Liga de España y 13 de la UEFA Champions League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ETHAN, HERMANO DE KYLIAN MBAPPÉ, SUFRIÓ ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO