Devin Plank, jugador con cáncer, fue recibido con pasillo y aplausos en Holanda

Durante el juego entre Ajax y Excelsior los equipos dejaron a un lado los colores y se unieron para hacerle un pasillo a Devin Plank cuando iba a ingresar al campo en los minutos finales; el jugador de 20 años del Excelsior está en quimioterapias por tener cáncer de peroné y lleva un año 'luchando' contra ello.

Ambas escuadras le aplaudieron y él abrazó a cada uno de sus compañeros en el terreno de juego.

El momento le ha dado la vuelta al mundo luego de ver a Devin visiblemente conmovido por el gran gesto que fue sorpresivo para él.

Devin Plank, jugador del Excelsior, que está recibiendo quimioterapia por un cáncer de peroné, ingresa casi al final del partido que gana 9-0 el Ajax y ambos equipos le hacen pasillo

Plank fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en el peroné, mismo que le fue extirpado en cirugía. Actualmente el futbolista se está sometiendo a quimioterapias para erradicar esa enfermedad.

"Ya habíamos hecho cuatro cambios y pensé que no iba a entrar. Felizmente, el técnico no se olvidó de mí. Recién ahora me doy cuenta de este gesto. Estoy trabajando en ello todos los días para volver. Espero volver a tener muchos minutos lo antes posible.

"Estoy muy feliz por haber vuelto a ingresar a una cancha, aunque haya sido poco tiempo. Fue un momento inolvidable, tal vez uno de los mejores de mi vida", mencionó tras finalizar el partido.

