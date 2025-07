Calhanoglu responde a Lautaro Martínez y presidente de Inter tras eliminación en el Mundial de Clubes

Algo se rompió en el vestidor del Inter. Dejar ir la Serie A ante Napoli; perder la Final de Champions League por goleada ante PSG, y quedar eliminado en Octavos de Final del Mundial de Clubes son fracasos acumulados que han provocado tensión al interior del club.

Al menos eso reflejan las más recientes declaraciones de Hakan Calhanoglu, que no se quedó callado después de las palabras de Lautaro Martínez y el presidente de la institución, Giuseppe Marotta, quienes apuntaron contra el jugador turco después de la derrota de este lunes frente a Fluminense.

Inter sumó un fracaso más esta temporada | AP

Las palabras de Lautaro y de Marotta

Después de la derrota contra los brasileños, el delantero argentino no ocultó su frustración en una entrevista. "Quien quiera quedarse, que se quede; quien quiera irse, que se vaya. Vi muchas cosas que no me han gustado. "Soy el capitán y quiero seguir en la cima. El mensaje es claro: quien no quiera quedarse, adiós”, declaró.

Aunque Martínez no dio nombres, usuarios en redes sociales lo relacionaron con Calhanoglu, vinculado con Galatasaray en semanas recientes. El mismo presidente Marotta apuntó contra el turco, que sí fue incluido en la lista de Cristian Chivu pero no jugó ningún partido del Mundialito.

La respuesta de Calhanoglu

Fue por medio de un comunicado que el jugador respondió a los señalamientos del directivo y de su compañero. En dicho texto, destacó que viajó a Estados Unidos a pesar de que en la Final de Champions sufrió una lesión. "Quería estar cerca del grupo, darle mi apoyo".

Lautaro lanzó una indirecta a su compañero | AP

"Por desgracia sufrí otra lesión en una zona diferente. El diagnóstico era claro: un desgarro muscular. Por eso no pude jugar. Nada más", ya añadió que la derrota ante Fluminense le entristeció tanto como al resto de sus compañeros.

"Lo viví con tristeza, no sólo como futbolista, sino como alguien a quien realmente le importa este equipo. A pesar de la lesión, inmediatamente después del pitido final llamé a algunos de mis compañeros para hacerles sentir mi apoyo. Porque cuando te preocupas, eso es lo que haces", señaló.

Y lamentó las "palabras duras" de Lautaro y Marotta, "palabras que dividien", y señaló que de su parte siempre habrá respeto, pero que éste no puede ser unidireccional. Reiteró que nunca ha menospreciado a Inter, además de que apuntó contra Lautaro como capitán.

Calhanoglu lamentó los señalamientos de los que fue víctima | X: @hakanc10

"Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo. Amo este deporte. Amo este club. Y amo estos colores, por los que lo he dado todo cada día. ¿Y el futuro? Ya veremos. Pero la historia siempre recordará a los que dieron la cara. No al que alzó la voz más alto", finalizó.

