Canterano de América llega a Europa y jugará en el futbol de Grecia

Daniel Zamora, futbolista canterano del América, continuará su carrera en el Viejo Continente tras firmar con el Panachaiki FC de la Segunda División de Grecia.

Zamora rescindió su contrato con Leones Negros de la Liga de Expansión para llegar al futbol de Grecia, donde firmó un contrato de seis meses con la posibilidad de extender su vínculo por un año.

Zamora se formó en las fuerzas básicas del América, donde pasó por la Sub 15, Sub 17 y Sub 20, aunque nunca logró debutar en la Liga MX.

Posteriormente, continuó su carrera en la Liga de Expansión, vistiendo la camiseta de Celaya, Zacatepec y Leones Negros.

Con este traspaso, el futbolista de 25 años se convertirá en el noveno mexicano que milita en el futbol griego, uniéndose a Nery Castillo (Olympiacos y Aris), Antonio de Nigris (AE Larisa), Pedro Arce Latapí (Panionios y Veria), Alan Pulido (Levadiakos y Olympiacos), Paolo Medina (Panetolikos), Orbelín Pineda (AEK), Rodolfo Pizarro (AEK) y Gael Acosta (Kalamata FC).

