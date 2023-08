Carlo Ancelotti dispuesto a bajarse el sueldo para evitar que las cámaras entren al vestuario

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, destacó a algunos jugadores tras el triunfo de los madrileños contra el Almería, pero al mismo tiempo reconoció que se bajaría el sueldo para que las cámaras no entren al vestuario.

"Las cámaras no entran al vestuario porque tenemos derecho a que no entren. Pero si fuera obligatoria su entrada, sí, me rebajaría el sueldo para que no entre", dijo el técnico del Real Madrid en conferencia de prensa.

Además, Carlo destacó el partido que realizó Jude Bellingham, pues el mediocampista inglés anotó un doblete, llegando a tres goles en dos partidos disputados con la playera del Real Madrid.

"Creo que se debe a la madurez que tiene, la personalidad. También le ayuda haber estado en Alemania, eso le ha ayudado en todo. Esos son los motivos de su adaptación a LaLiga y a nuestro estilo", finalizó.

El próximo partido que tendrá el equipo que dirige el técnico italiano será contra el Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos el 25 de agosto, siendo su tercer juego que disputan como visitantes en la temporada 2023-2024 de LaLiga.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INTER DE MILAN DEBUTÓ EN LA SERIE A CON VICTORIA ANTE EL MONZA