Carlo Ancelotti sobre su posible salida de Real Madrid: "Será una despedida fantástica"

Previo al duelo ante Celta de Vigo, el entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti habló sobre el futuro de su carrera, pues la prensa cuestionó su reciente viaje a Londres, el cual reportan que tuvo que ver con la negociación para llegar a la Selección de Brasil.

Despedida fantástica de Real Madrid

El entrenador italiano no quiso dar detalles sobre su futuro y señaló que será hasta el 25 de mayo (final de la temporada) que hable sobre ello. Sin embargo, Ancelotti aseguró que su despedida será fantástica cuando se de el momento.

"No voy contar, no sé lo que pasará, pero cualquier cosa será una despedida fantástica, nunca he tenido una pelea en seis años con el club ni la voy a tener el último día, que no sé cuando será. Puede ser el 25 de mayo, en 2026, 2030", dijo Ancelotti.

"Lo puedo aclarar, la verdad es que tengo mucho cariño a mi club, a mis jugadores y a la afición. De mi futuro no hablaré antes del día 25", agregó sobre el momento en el que hablará sobre su futuro.

Sin molestias con la prensa

Ancelotti sabe que la prensa pregunta constantemente sobre lo que pasará con él y Real Madrid, por lo que no le molesta y tampoco le importa decepcionar. "Lo que entiendo es que queréis hablar de mi futuro, es falta de comunicación entre vosotros y yo. Sé perfectamente lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer y lo que hago, que no es hablar de mi futuro hoy. Sé que os decepciono hoy pero a mí me da igual", mencionó.

