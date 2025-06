Cavani descarta fracaso en el Mundial de Clubes: 'Hoy Boca fue protagonista'

Boca Juniors se despide del Mundial de Clubes tras una triste participación en la que no sólo no ganaron un solo partido, sino que terminaron empatando ante Auckland City en su último partido. A pesar de la triste eliminación, para Edison Cavani, el equipo no fracasó en el torneo.

El capitán del conjunto argentino habló tras el partido donde reconoció que, a pesar de no haber derrotado a Auckland City, un equipo que ocupa el puesto 5074 en el ranking mundial elaborado por Opta, Boca no fracasó pues, buscaron el triunfo en todo momento.

Quedaron fuera del Mundial | AP

De acuerdo con el futbolista uruguayo, tuvieron que batallar más de lo esperado pues su rival jugó con todo el equipo dentro de su portería. Es por esto que, su resultado al menos para Cavani, no fue tan decepcionante.

"Más allá del empate, no creo que haya sido tan decepcionante. Insistimos todo el encuentro, pero encontramos un rival que se defendió todo el partido. Cuando te meten diez jugadores atrás no es fácil poder entrarle. Seguramente tenemos cosas por mejorar y corregir, pero hoy Boca fue protagonista… Este era un partido difícil, con un rival que se resguardó atrás”.

Descartó el Fracaso | AP

Minimiza el fracaso

Cavani también habló sobre quedar fuera del torneo. Para el delantero, se van tristes, pero demostraron buenas cosas en un grupo complicado por lo que, ahora piensan en poder seguir mejorando más que en un fracaso.

"La sensación es de tristeza porque nos toca quedar afuera, pero hemos visto cosas buenas y eso es positivo. Era un grupo complicado, lo sabíamos, pero hay que seguir”, finalizó.

Considera que tuvieron aspectos positivos | AP

