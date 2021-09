Christian Vieri sobre el futuro de Erling Haaland: "Va al Madrid al 100 por ciento"

El ex delantero Antonio Cassano, y el también ex futbolista italiano Christian Vieri, conversaron a tráves de Twitch para el canal 'Bobo TV', el tema a destacar fue la llegada del joven Erling Haaland al Real Madrid, comentario que ha despertado las alertas en todos los medios.

No sólo mencionaron al noruego de 21 años, sino también exhibieron el posible futuro que tendría el polaco goleador Robert Lewandowski al que también dijeron estaría en el radar del club merengue para dos temporadas.

"A mí me han dicho: 'Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland'. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido", indicó primero Cassano.

"Pues a mí, en cambio, me han dicho que Haaland va al Madrid al 100 por ciento. Eso me dicen, pero no sé si es verdad", replicó Vieri, quien tuvo una reacción enseguida por parte de Cassano: "¡O sea, que Mbappé ciao!".

Los objetivos del Real Madrid para armar su nueva generación soñada, serían Kylian Mbappé (PSG), Paul Pogba (Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund) y Lewandowski, que supliría al joven noruego en caso de no poder llegar a un acuerdo con el club alemán.

Al parecer, el costo de Erling estaría rondando los 160 millones de euros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NORUEGA: HAALAND 'REVENTÓ' EL BALÓN EN ENTRENAMIENTO CON SU SELECCIÓN