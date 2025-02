¡Cómo en Qatar! Mundial de 2034 en Arabia no contará con venta de alcohol

El Mundial de 2034 en Arabia Saudita seguirá la misma línea que la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya que los aficionados no podrán comprar ni consumir bebidas alcohólicas en los estadios.

Khalid bin Bandar Al Saud, embajador saudí en Reino Unido, confirmó en una entrevista que debido a la cultura del país no habrá venta de cerveza ni de otras bebidas alcohólicas durante la justa mundialista. Sin embargo, aseguró que la afición no necesita alcohol para divertirse.

Se alistan para el Mundial del 2034 | X @Saudi2034

"No, no, no habrá alcohol para nada. Como nuestro tiempo, es un país seco. En estos momentos no permitimos el alcohol, pero se puede uno divertir mucho sin él. No es 100 por ciento necesario y si quieres beber cuando te hayas ido, adelante, pero nosotros no tenemos alcohol. Cada uno tiene su propia cultura y nosotros estamos contentos de dar la bienvenida a la gente dentro de los límites de nuestra cultura, pero no queremos cambiarla y, además, ¿quién no puede vivir sin beber?", comentó el embajador.

No venderán bebidas alcohólicas | AP

En Qatar 2022, los aficionados tampoco pudieron consumir alcohol dentro de los estadios, aunque hubo zonas autorizadas por el gobierno donde su venta estuvo permitida. Con esta decisión, Arabia Saudita mantendrá una política similar en la organización de su Copa del Mundo.

Mundial Arabia 2034

Arabia Saudita fue anunciado como el país anfitrión de la Copa del Mundo 2034, con el miércoles 11 de diciembre. La candidatura se anunció el mismo día que Marruecos, Portugal y España, recibieron el Mundial del 2030.

Cabe destacar que en 2030 Uruguay, Argentina y Paraguay serán partes de las sedes para conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo en Uruguay en 1930.

Serán locales | X @Saudi2034

