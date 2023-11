'Con el City, hasta en Tercera', Guardiola no teme a sanción de la Premier

Después de la sanción al Everton de la Premier League, en la que se le castigó con 10 puntos, el Manchester City también está bajo la mira, pues son acusados de 115 irregularidades económicas, por lo que su técnico, Pep Guardiola, aseguró que, pase lo que pase, se mantendrá en el club.

"Por el momento somos inocentes. Cuando haya sentencia me sentaré y lo explicaré. Me preguntas como si ya hubiéramos sido castigados. Hay más posibilidades de que me quede si estamos en League One (Tercera División) que si ganamos la Champions League”, expresó Pep previo al encuentro del sábado contra el Liverpool.

A inicios de 2023 se revelaron las acusaciones de la Premier hacia los Citizens; sin embargo, la sentencia del caso puede tardar años en definirse, por lo que los Sky Blues operan con normalidad en todas sus áreas.

Mientras tanto, Guardiola y el City afrontarán un partido imperdible este sábado, cuando reciban al Liverpool en choque trascendental para el liderato, pues los de Pep llegan como punteros y los Reds como su escolta.

