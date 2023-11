¡Mano dura! Everton, castigado con 10 puntos en la Premier League

Everton recibió la sanción más grande en los 31 años de historia de la Premier League de Inglaterra el viernes por violación a las reglas financieras de la competencia con la deducción de 10 puntos, que deja al equipo en la penúltima posición de la clasificación y amenaza su estatus de 70 años en la primera división.

Una comisión independiente encontró que el equipo tuvo una pérdida de 155 millones de dólares (124,5 millones de libras) durante tres años hasta el final de la temporada 2021-22. Las reglas de ganancias y sustentabilidad financiera permiten que los equipos pierdan un máximo de 130 millones de dólares (105 millones de libras) en un periodo de tres años o enfrentar sanciones.

El castigo significa que Everton pasa de tener 14 puntos a cuatro con efecto inmediato. El equipo tiene ahora la misma cantidad de unidades que el Burnley, el último lugar de la tabla, con Everton por encima por su mejor diferencia de goles.

Everton, que tiene planeado mudarse a un nuevo estadio para el inicio de la temporada 2025-26, dijo estar “conmocionado y decepcionado” por el fallo y que apelará.

“El club considera que la comisión impuso una sanción deportiva totalmente desproporcionada e injusta”, señaló Everton.

“El club”, agregó, “no reconoce la conclusión de que no actuó con la máxima buena fe y no entiende que se trate de una acusación hecha por la Liga Premier durante el curso del procedimiento”. Tanto la dureza como la severidad de la sanción impuesta por la comisión no son un reflejo justo ni razonable de las pruebas presentadas”.

Everton, que es uno de los equipos con mayor historial en Inglaterra con nueve campeonatos y en primera división desde 1954, dijo que monitoreará “con gran interés” las decisiones tomadas en otros casos relacionados con las reglas financieras de la liga.

Tanto Manchester City y presuntamente Chelsea han sido acusados por la liga de cometer varias violaciones a las reglas. El City, el campeón defensor de la liga inglesa y campeón de Europa, fue acusado en febrero por la liga de proporcionar información engañosa sobre sus finanzas entre 2009-18, que abarca 115 presuntas infracciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿MERECIDO? EL MENSAJE DE MBAPPÉ A MESSI SOBRE SU OCTAVO BALÓN DE ORO