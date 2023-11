¡Congelado! UEFA castiga al árbitro VAR del PSG-Newcastle tras polémico penalti

PSG empató ante el Newcastle con un penalti polémico que cobró Kylian Mbappé y el cual los mantiene con vida en Champions League, por lo que un día después, la UEFA sancionó al árbitro encargado del VAR durante el partido celebrado en el Parque de los Príncipes.

El silbante polaco Tomasz Kwiatkowski fue castigado y se le retiró la designación que tenía para este miércoles en el encuentro entre Real Sociedad y Salzburgo.

Al minuto 98, el árbitro central, Szymon Marciniak, recibió un llamado del videoarbitraje para revisar la acción, luego de que el balón golpeó el cuerpo de Tino Livramento y posteriormente en la mano del jugador del Newcastle, lo que consideró como pena máxima.

La jugada, que dejó al PSG con aspiraciones de Octavos de Final, mandó al Newcastle al tercer lugar del Grupo F, por lo que el técnico de las Urracas mostró su descontento con el penalti cobrado.

"Para ser honesto todavía lo estoy asimilando. No tuvimos suerte al final, creo que no fue penalti. Lo que la repetición no enseña es la velocidad con la que se produce la acción. Golpea primero en el cuerpo, esa es la clave. Si golpeara primero en el brazo seguiría pensando que no es penalti, pero quizás podría llevar razón, pero cuando toca primero en una parte de su cuerpo y luego sus manos están abajo no es penalti”, argumentó Eddie Howe.

