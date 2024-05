Copa Libertadores: Estos equipos superaron la Fase de Grupos y avanzan a Octavos

Este miércoles, después de que para varios equipos ya se cerró la Fase de Grupos en la Copa Libertadores, todavía no se definen a todos los invitados para los Octavos de Final de la competición sudamericana, aunque la realidad es que solo quedan dos en disputa.

En el grupo A el Alianza de Lima se quedó cerca de ser la sorpresa, pero, a pesar de arrancar ganando, cayó ante Fluminense, el empate entre Cerro Porteño y Colo-Colo le dio el pase al cuadro andino para acompañar al Flu en la siguiente ronda de Libertadores.

En el B, São Paulo y Talleres ya están clasificados, a pesar de que en esta jornada se enfrentaron entre ellos, el resultado no afectó su clasificación. En el C The Strongest ya tiene su lugar asegurado, pero, tendrá que esperar los encuentros del Gremio, que tiene dos pendientes, para saber si accede como líder junto al Huachipato o va segundo junto al conjunto brasileño.

En la segunda parte del cuadro, todos los equipos están clasificados, con excepción del sector F, donde todavía podría haber movimientos en los grupos para ver si será el que accede a la fase de eliminación en la Copa Libertadores.

Equipos ya clasificados

Equipo País Fluminense Brasil Colo-Colo Chile São Paulo Brasil Talleres de Córdoba Argentina The Strongest Bolivia Junior Colombia Botafogo Brasil Bolívar Bolivia Flamengo Brasil Palmeiras Brasil Atlético Mineiro Brasil Peñarol Uruguay River Plate Argentina Nacional de Montevideo Uruguay

