Cristiano Ronaldo: DT de Al Nassr regaña a jugador por no traducir árabe al portugués

Cristiano Ronaldo tuvo su presentación este martes como nuevo jugador del Al Nassr y fue recibido por todos en este magno evento suscitado en Arabia Saudí.

Los directivos del Al Nassr no se perdieron por nada del mundo la presentación del portugués y además en lo interno también dieron unas palabras a CR7.

Sin embargo, no todo fue bueno para el delantero en un inicio, ya que por obvias razones, el directivo hablaba en árabe, pero Cristiano no entendía mucho porque no tiene conocimiento de dicho idioma.

Por lo que el entrenador Rudy García, pidió en un inicio que un jugador le tradujera a CR7 lo que decía el directivo, pero como éste no respondió muy bien a la petición, recibió un regaño del DT.

Afortunadamente, un personaje del equipo de trabajo del portugués fue quien al final actuó como 'traductor' y le fue diciendo todo lo que el directivo le expresaba en su presentación.

