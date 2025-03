Cristiano Ronaldo le responde a Hojlund sobre su festejo: “Se que no fue una falta de respeto”

La UEFA Nations League dejó varias sorpresas en los juegos de Ida, una de las más grandes fue la de Dinamarca sobre Portugal. El equipo danés venció por la mínima al cuadro lusitano; lo que los deja con muchas posibilidades a avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue la celebración del autor del único tanto del partido, Rasmus Hojlund. El gol surge a partir de una extraordinaria jugada colectiva, dejando el marco abierto para Hojlund, que no dudó y la mandó a guardar; lo que provocó que recreará el icónico festejo del ‘Siu’ de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo | AP|

Ante eso, Cristiano soltó una respuesta contundente. El astro lusitano, no lo tomó como una falta de respeto del jugador del Manchester United, sino, como un homenaje a su carrera como profesional.

“Entiendo que no solo él, sino en todos los deportes, hay gente que celebra como yo. Espero que mañana sea él quien me vea celebrar”, sentenció ‘El Bicho’.

Rasmus Hojlund. | AP|

“No se trata de mí, se trata de mi país”

De igual forma, Cristiano está enfocado en anotar y ganar para conseguir el pase a la siguiente ronda.

“No se trata de que yo anote, solo quiero que gane Portugal. Si ganamos y no juego, está bien. Solo me concentro en defender el escudo de mi país hasta la muerte, como siempre. Me alegraría si ganáramos mañana y otro compañero anota”, sentenció Cristiano Ronaldo.

