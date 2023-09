Dani Carvajal defiende presunción de inocencia de Luis Rubiales por beso a Jenni Hermoso

El defensa del Real Madrid y de la Selección española, Dani Carvajal, abordó la situación que rodea a Jenni Hermoso y Luis Rubiales, presidente de la RFEF.

Carvajal, al ser cuestionado sobre el tema, defendió firmemente el principio de presunción de inocencia, afirmando textualmente en conferencia de prensa este miercoles: "La presunción de inocencia es un derecho constitucional de todas las personas. No se puede victimizar ni culpabilizar a nadie hasta que no haya una sentencia firme".

El zaguero madridista aceptó que la actitud de Rubiales no fue correcta, pero dijo que las autoridades deben determinar si hay un castigo o no.

"Admitimos que el comportamiento del presidente no fue adecuado, pero tendrán que ser los estamentos los que determinen si Jenni Hermoso es víctima o no".

Mostró su solidaridad hacia Hermoso, expresando: "Puedo entender que si está pasando por un mal momento, hay que apoyarla", pero también hizo hincapié en que Rubiales enfrenta tiempos complicados.Sobre el comunicado leído por Álvaro Morata, capitán de la Roja, Carvajal destacó la dificultad de lograr un consenso en el equipo, pero aseguró que se hizo con la mejor intención. En sus palabras: "Nos juntamos ayer por la tarde para hacer ese comunicado con el que todos estuviésemos de acuerdo; no podemos vivir al margen de la sociedad, tenemos que ser un ejemplo".

Además, elogió la gestión de Rubiales al frente de la RFEF, mencionando: "Como jugador y presidente, conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente".

Sin embargo, a pesar de las preguntas insistentes de los medios, Carvajal mantuvo una postura reservada, evitando emitir juicios prematuros y expresando su deseo de que se hubiera resaltado más el logro del futbol femenino en lugar de la polémica.

