De Bruyne: 'Llevo dos años jugando sin descanso'

Kevin de Bruyne se mostró molesto sobre el número de partidos que tiene que disputar tanto con el Manchester City y ahora la selección de Bélgica y asegura que merece vacaciones.

El belga quien deberá jugar tres partidos en sietes días aseguró que nuca se escucha la demanda de los jugadores por disputar menos partidos.

“Llevo dos años jugando sin descanso. Pero nadie escucha a los jugadores. A veces me preocupo”, dice De Bruyne en declaciones recogidas por HLN y Sky Sports.

"Especialmente cuando miro mi propia situación. He tenido 8-9 días libres. No podía irme de vacaciones porque mi esposa estaba muy embarazada. No he tenido vacaciones. Si continúo hasta el final de la temporada, significa que habré jugado durante dos años sin descanso. Especialmente mentalmente necesitas ese descanso. Tu cuerpo pide descansar. Pero nadie escucha a los jugadores", continúo.

De Bruyne ha disputado 34 encuentros en la campaña 2018-19, en la que se perdió parte por una lesión en la rodilla, 52 partidos la temporada pasada y en esta actual lleva 6, incluyendo los partidos con su selección.

