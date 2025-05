¿Deja la MLS? Messi responde sobre su renovación con Inter Miami

Tres partidos sin ganar y con el futuro de la figura en el aire. Inter Miami se encuentra en una racha complicada, misma que ha provocado que se cuestione la continuidad de Lionel Messi con el equipo de la MLS.

El argentino tiene contrato con las Garzas hasta diciembre de este año. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre su renovación, después de la derrota 0-3 en casa ante Orlando City, el argentino dejó más dudas.

Inter cayó por goleada este fin de semana | AP

La respuesta de Messi sobre su posible renovación con Inter

Al finalizar el partido de este domingo en el Estadio Chase, Messi fue cuestionado en entrevista con Apple TV sobre la renovación de su actual contrato. "No sé nada", respondió de forma tajante el argentino.

Prefirió centrarse en una crítica al silbante Guido González por un pase del colombiano Luis Angulo al arquero peruano Pedro Gallese. "Una jugada rara. Un jugador de ellos le da el pase al arquero y el referí, él mismo me dijo, no sabía la regla. Que no le había parecido eso, que no lo entendía. De ahí vino un pelotazo y el gol".

Messi no pudo evitar la goleada de su equipo | AP

"No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros. Jugadas puntuales. Creo que la MLS debería mirar un poquito más ese tema", finalizó el capitán de la Selección de Argentina.

Varios jugadores finalizan contrato

Más de diez futbolistas de Inter Miami terminan su vínculo en diciembre de este año, por lo que a partir de julio podrían negociar con otro club. Óscar Ustari y Luis Suárez son dos de los casos destacados, mientras que el defensa David Martínez concluye su préstamo el próximo 31 de julio, todavía sin noticias de su renovación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sérgio Conceicao cuestiona expulsión de ‘Santi’ Giménez; argumenta una jugada similar no sancionada en Coppa Italia

Messi no ha renovado con Inter | AP