Derbi Madrileño: Vinicius, la clave del Real Madrid para vencer al Atlético

El Derbi Madrileño tendrá las miradas puestas especialmente en un jugador: Vinicius Junior. El brasileño ha sido blanco de críticas por bailar en sus festejos, pero tiene todo para brillar en este duelo al aprovechar su racha goleadora y la ausencia de Karim Benzema en la delantera.

Los ‘Merengues’ avanzan con paso perfecto en LaLiga. Han ganado sus cinco partidos disputados y vencer al Atlético de Madrid sería la oportunidad perfecta para alargar su racha de triunfos y adueñarse de nueva cuenta del liderato.

Para lograrlo cuentan con Vinicius, un ingrediente que sazonará este partido, no sólo con sus bailes, también con un talento que pudo nutrirse después de haber sido el centro de atención mediática. En este compromiso podría demostrar que su concentración continúa en su máximo punto y que no le afectan las opiniones extracancha.

"El jugador está bien con ganas de ayudar al equipo a intentar ganarlo. Es un tema que no tocamos en el vestuario, el jugador ha contestado muy bien. Para mí no le pasa nada. Está jugando al fútbol con la alegría y la calidad que tiene. No le doy consejos porque no soy su padre ni soy su hermano. Soy su entrenador", dijo Carlo Ancelotti en conferencia.

Al momento, ‘Vini’ contabiliza cuatro anotaciones en los cinco partidos en los que ha tenido participación, marca que podría acrecentarse debido a la baja de Benzema, que casi obliga al brasileño a adueñarse de la ofensiva del Madrid.

Además, los ‘Colchoneros’ no atraviesan por su mejor momento. Aunque usualmente son uno de los equipos más constantes en la parte alta de la clasificación, esta temporada no les ha favorecido del todo al ser séptimos con tres victorias, un empate y una derrota, paso intermitente que Ancelotti y sus pupilos buscarán aprovechar.

