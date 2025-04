Dueño de palco en el Estadio Azteca inició proceso en la PROFECO de cara al Mundial de 2026

Este martes 29 de abril se presentó la primera queja formal por parte de un titular de palcos en el Estadio Azteca ante la PROFECO ante la falta de soluciones de cara al Mundial del 2026.

Roberto Ruano, Secretario de la Asociación Mexicana de titulares de palcos y plateas, habló sobre el proceso que inició un titular, dejando en claro que, de momento, la asociación no ha iniciado ni un proceso en PROFECO y que esto es de forma individual.

“Presentarán el primer recurso para ver en qué estado está. Seguimos en pláticas muy cordiales con el Estadio. Estaremos pendientes de las acciones que hagan nuestros afiliados y la asociación se mantendrá acompañando” compartió.

Los titulares de palcos en el Estadio Azteca siguen en pláticas | MEXSPORT

Titulares de palcos en el Estadio Azteca no reciben soluciones

Sobre alguna posible solución que se esté manejando, Ruano aseguró que no hay nada de momento, pero que el diálogo no se ha interrumpido. “Soluciones todavía no, en eso estamos".

"Han sido cordiales porque las puertas están abiertas, el diálogo nunca se ha interrumpido. Podríamos decir que no hay avances, pero creo que ya no depende tanto del estadio”.

Además, mencionó que ya cuentan con un importante número de titulares en la asociación e invitó a otros a que se unan en este proceso de cara al Mundial: “Ya estamos llegando a los 2,500 lugares (en la asociación). Aprovecho a invitar a todos los titulares de palcos y plateas a que se unan porque juntos podemos tener mayor impacto”.

El coloso de Santa Úrsula recibirá su tercer Mundial | IMAGO 7

Descartan recibir boletos a cambio del uso del palco

Por otra parte, Ruano reiteró que no quiere entradas a los partidos, sino que se respeten los palcos como se hizo en los Mundiales de 1970 y 1986. “¿Por qué pagar algo extra cuando ya se pagó? De todo lo que suceda de aquí a 40 años más”

“Tajantemente no (aceptarían). Mi palco es intocable y las plateas. Cada titular tiene su lugar asignado y ese es intocable”, y reiteró que aún no cuentan con una solución por parte del inmueble.

Por ahora no hay respuestas sobre lo que pasará con los palcos | MEXSPORT