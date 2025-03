Dundee con César Garza de titular son son eliminados de la Copa de Escocia

Dundee con César Garza como titular terminaron cayendo por goleada ante el Hearts en los Cuartos de Final de la Copa de Escocia, el centrocampista mexicano jugó 82 minutos.

El conjunto escoces se vio rápidamente abajo en el marcador, a los 27’ Sander Kartum abriría el marcador en el Estadio Tynecastle.

That's a special finish



Sander Kartum gives @JamTarts the lead with a quality strike into the top corner #ScottishCup pic.twitter.com/PwbP2cUcIE

— Premier Sports (@PremSportsTV) March 7, 2025