¿El adiós de Pep? Guardiola habló sobre su futuro en el futbol después de finalizar su contrato

Manchester City y Pep Guardiola tuvieron una temporada complicada. Una campaña de altibajos, donde los Ciudadanos solo aspiran a ganar un trofeo (FA Cup), está a punto de concluir.

Es por eso, que en una entrevista exclusiva con ESPN Brasil, el legendario entrenador ibérico, Pep Guardiola, habló sobre su futuro. Calmo y con una mirada decidida, Joseph contestó a todas las preguntas del presentador -quien es Gilberto Silva, exjugador brasileño- siendo la más importante, la de su futuro.

Guardiola | AP|

"Quiero que la gente me recuerde como quiera. Después de mi contrato con el City, voy a frenar. Estoy seguro. No sé si me retiraré, pero me tomaré un descanso. Cómo quiero que me recuerden, no lo sé", comentó Pep sobre un posible retiro.

Guardiola marcó una época en el balompié europeo, con los tres equipos que dirigió. Barcelona, Bayern Munich y Manchester City; siendo su paso más exitoso en el primero, el club Blaugrana. En el Gigante de Baviera, siguió cosechando títulos, pero no logró alzar una Champions League. Con los Ciudadanos, ya lo ganó todo, pero su futbol ha empezado a ser obsoleto.

Guardiola | AP|

El recuerdo después de la muerte

Guardiola tiene claro que la vida es efímera, por lo que no sabe cómo será recordado como entrenador.

“Cuando morimos, nuestras familias lloran durante dos o tres días y luego se acabó: te olvidan. En la carrera de los entrenadores, hay buenos y malos, y lo importante es que los buenos se recuerdan durante más tiempo. Te diré que lo más importante no es lo que la gente piense de ti; después de todo, nuestras vidas como futbolistas han sido muy buenas", finalizó.

Guardiola | AP|

