El Clásico: Hierro y Gaizka Mendieta consideran que la defensa será clave en el encuentro

De cara a El Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, Fernando Hierro y Gaizka Mendieta tienen claro que las defensivas serán la clave para que alguno de estos dos equipos se termine llevando la victoria. Una zona qué Sin lugar a dudas contara con grandes ausencias por parte de ambas escuadras.

"Está claro que los equipos se hacen fuertes a raíz de no encajar goles. Tú sabes que en este partido te enfrentas a este Barcelona con Dembélé, con Raphinha, con Lewandowski, con Ferran, con Ansu Fati, tienen un gran poder ofensivo. Defensivamente el equipo tiene que estar muy serio (el Real Madrid). A veces los profesionales nos cansamos de decir que estos partidos se ganan en las dos áreas", sentenció Hierro.

"Es verdad que el Real Madrid tiene una defensa experta, una defensa donde Ancelotti tiene para decidir. Posiblemente el Barcelona sea a nivel defensivo donde más baja puede tener a día de hoy", señaló el central español. Sin embargo, los merengues llegarían con 2 bajas sensibles para este duelo. La primera de ellas se trata de Thibaut Courtois, el cual no ha logrado recuperarse en su totalidad de su lesión, e incluso desde España ya lo dan como descartado. El otro caso es el de Antonio Rüdiger, que tiene 20 puntos de sutura en la cabeza después de un contacto a media semana en la Champions League.

Por su parte, Mendieta señaló que todo el equipo deberán ayudar defensivamente para reforzar esta zona: "El Barcelona tiene que hacerse fuerte en la línea tras de cara al clásico, tiene que reforzar esa posición. Cuando digo defensivamente no solo me refiero a los defensas, sino a la función defensiva del equipo en una totalidad y no como individual".

A pesar de que los blaugranas no han podido contar con Héctor Bellerin, Ronald Araujo y Andreas Christensen en estas últimas jornadas por sus respectivas lesiones, los dirigidos por Xavi únicamente han permitido una notación en lo que va del torneo liguero, lo que los coloca como la mejor defensiva.

"Creo que las defensas van a marcar. La victoria comienza a partir de defender bien, a partir de ahí creo que el Madrid en estos momentos por la forma en la que está Benzema y Rodrygo que están en buen momento y la pelea en el medio campo, va a estar Quién va a conseguir dictar el ritmo del partido. Ambos equipos van a buscar algo diferente, el Real Madrid pausar y el Barcelona subir el ritmo", comentó el exfutbolista Culé.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANTONY SOBRE CRISTIANO RONALDO: "ME HA AYUDADO MUCHO A SENTIRME CÓMODO"