Emiliano Sala: Piloto señaló fallas del avión donde perdió la vida

A tres años y ocho meses de que se dio la muerte estrepitosa del futbolista argentino Emiliano Sala, se dio a conocer un audio que podría marcar una parte importante de la investigación.

Y es que aparentemente el piloto de la aeronave, David Ibbotson alertó a Sala y a sus acompañantes de que el avión no estaba en buenas condiciones para emprender el vuelo.

La BBC de Londres publicó una llamada del piloto en donde alertó que había algunas fallas y que ese avión tenía que estar en el hangar.

Ibbotson explicó a un amigo que llevaría chaleco salvavidas porque la poca fiabilidad del avión y este es parte del extracto de la llamada.

"Me encontraba en la mitad del Canal de la Mancha y escuché un 'bang'. No sabía lo que pasaba. Aproveché para revisar todo, verifiqué mis parámetros. Como todo estaba bien, seguí volando. Pero me llamó verdaderamente la atención", señaló Ibbotson.

Además identificó algunas fallas como la del pedal izquierdo que no funcionaba y además explicó que había demasiada niebla, por lo que todo se dio para que el accidente fuera inevitable.

