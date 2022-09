Isabel II: Sky Sports se disculpó por transmitir pancarta ofensiva tras muerte de la Reina

La Premier League de Escocia decidió uniese al homenaje a la Reina Isabel II con un minuto de silencio y aplausos, pero este fue boicoteado por la afición del Celtic con una pancarta y un canto que invitaba a los aplausos a todo aquel que odiara a la Familia Real.

Sky Sports televisó en su programación la pancarta en la que se leía “If you hate the Royal Family clap your hands” (Si odias a la Familia Real, aplaude) durante el minuto de aplausos por la difunta Reina antes del inicio del partido contra el St. Mirren el pasado domingo.

#Escocia Hinchas del Celtic convirtieron el minuto de silencio por la muerte de la Reina Isabel en un aplauso de repudio. “If you hate the royal family clap your hands”(si odian a la familia real aplaudan), fue el canto que se impuso. pic.twitter.com/PHqdQaJHLR — ANRed #25Años (@Red__Accion) September 18, 2022

Ante la desafortunada situación que causó indignación, la cadena se disculpó la mañana de este miércoles.

“Fu... the crown” (Que se jo... la corona) era la pancarta que aparecía en el partido de los de Glasgow contra el Shaktar Donetsk días antes.

