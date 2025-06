Empate entre Argentina y Colombia deja tensión entre Messi y James Rodríguez

El duelo entre las selecciones de Argentina y Colombia, correspondiente a las eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, finalizó con un empate 1-1, pero dejó mucho más que fútbol en el campo de juego.

Durante el segundo tiempo, Lionel Messi y James Rodríguez se vieron envueltos en un intercambio de palabras que rápidamente captó la atención de los medios y aficionados. Según reportó TyC Sports, el capitán argentino habría reclamado al colombiano por sus declaraciones previas sobre la final de la Copa América 2024, donde Colombia cayó frente a Argentina.

Messi vivió un tenso momento | AP

Las declaraciones de James y la respuesta de Messi

Fue en marzo de este año que, en el programa 'Los Amigos de Edu', el capitán colombiano recordó la última Copa América, en la cual la Albiceleste se quedó con el título. "No ganamos la Copa América por cosas externas, creo. El árbitro influyó mucho. No nos ha pitado penaltis. Uno o dos. Para mí, uno claro".

"No digo que son una selección que no se merecían ganar porque si quedaron campeones es que merecían ganar, pero es verdad las cosas influyeron", fueron las palabras de Rodríguez.

James se encaró con Messi | AP

A Messi no se le olvidó esto y en el partido de ayer le reclamó. "Dijiste que nos ayudaron en la final. Hablas mucho", a lo cual James, sorprendido, respondió: "No dije nada". Esto de acuerdo con los reportes de la prensa argentina, ya que en el video difundido no se percibe por completo cuál fue el intercambio.

🔥🗣 "VOS DIJISTE QUE NOS HABÍAN AYUDADO EN LA FINAL, HABLÁS MUCHO”



Otamendi vs Richard Ríos, otro cruce que encendió el ambiente

Como si no bastara con el enfrentamiento entre los capitanes, al final del partido se produjo un picante cruce entre Nicolás Otamendi y Richard Ríos. Ambos jugadores se encararon al dirigirse a los vestuarios, en un intercambio verbal que tuvo que ser contenido por sus compañeros.

"Sacate la vinchita, bobo", lanzó Otamendi, a lo que Ríos replicó: "Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. No te da ni para correr". El altercado no pasó a mayores gracias a la intervención de otros futbolistas, pero reflejó el nivel de tensión vivido en el campo.

El partido terminó tenso | AP