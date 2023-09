Estados Unidos goleó a Uzbekistán en el retorno de Gregg Berhalter

Este sábado la Selección de los Estados Unidos se presentó ante su afición en el City Park, estadio donde juega el St. Louis City SC de la Major League Soccer, para enfrentar a Uzbekistán en el encuentro que marcó el retorno de Gregg Berhalter a las barras y las estrellas.

Los norteamericanos, que partieron con un once de lujo en su presentación en el inmueble de San Luis Misuri, se pusieron al frente en el marcador a los cuatro minutos de partido, gracias a un tanto anotado por el jugador de la Juventus de Turín Timothy Weah.

El encuentro no se llevó de la mejor manera para los norteamericanos a pesar de llevar la delantera en el marcador y la ventaja no se amplió, sino hasta el tiempo agregado del mismo, primero Ricardo Pepi anotó el segundo en el 91 y Christian Pulisic marcó el tercero de penal cuatro minutos después.

Gregg Berhalter había anunciado que no continuaría con las barras y las estrellas después de la Copa del Mundo 2022, pero después de no encontrar un reemplazo definitivo la US Soccer decidió contratarlo nuevamente para tomar las riendas de la selección estadounidense.

Berhalter y compañía volverán a jugar el próximo 12 de este mes ante la Selección de Omán en el Allianz Field, la casa del Minnesota United en la MLS.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIONEL MESSI SE REALIZARÁ ESTUDIOS TRAS MOLESTIA MUSCULAR EN EL ARGENTINA VS ECUADOR